أخبار مصرية

وزارة الخارجية تخصص خطوط ساخنة لتلقي اتصالات المواطنين بشأن موقف الجالية المصرية...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 03:29 مساءً - في إطار حرص وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بدولة السودان وأسرهم لطمأنتهم على ذويهم، تمهيداً لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن، قامت وزارة الخارجية بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء المرتقبة.

ويمكن للسادة المواطنين من داخل مصر وخارجها التواصل مع غرفة عمليات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية على الأرقام التالية:

٠١٢٨١٩٤٣٥٣٣

٠١٢٨٣١٧٦٩٠٠

٠١٢٨١٩٤٣٥٩٩

٠١٢٨٣١٧٦٨٦٦

٠١٢٨٣١٧٦٩١٣

٠١٢٨٣١٧٦٨٥٧

٠١٢٨٣١٧٦٨٨١

٠١٢٨٣١٧٦٩٠٣

٠١٢٨٣١٧٦٨٩٤

٠١٢٨١٩٤٣٩٩٠

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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