من حرب الكرامة إلى التنمية.. الدفاع تحتفى بالذكرى 41 لتحرير سيناء (برومو 2)

جدة - نرمين السيد - واستهل الفيديو بلقطات من حرب الكرامة "أكتوبر 1973"، التى غيرت مجرى التاريخ، ثم لقطات للمفاوضات المصرية مع المحتل لاستعادة سيناء وكامل التراب الوطنى إلى أحضان مصر.
وتابع الفيديو بلقطات لرفع العلم المصرى على آخر شبر من أرض سيناء فى طابا، ثم لقطات ترصد عمليات التنمية الضخمة التى تشهدها سيناء فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
شملت اللقطات المصورة مشروعات التنمية الزراعية وإنشاء المحاور والطرق، بجانب مشروعات صحية جبارة مثل مستشفى سانت كاترين، ومشروعات تعليمية منها جامعة الملك سلمان الدولية، ومشروعات الإسكان.
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