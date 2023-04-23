بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك فى لقاءات اليوم الثالث بمؤتمر الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، والوفد المرافق له من الكنيسة الكاثوليكية بمصر، فى لقاءات اليوم الثالث، لمؤتمر مرور عشر سنوات على وثيقة كنائس الشرق الأوسط.





يأتى ذلك فى إطار لقاءات سينودس الشرق الأوسط، تحت شعار "كنيسة الشرق الأوسط متجزرة فى الرجاء"، والذى يقام حتى الثالث والعشرين من الشهر الجارى، بقبرص.

يشارك فى المؤتمر عدد من أصحاب الغبطة، الآباء البطاركة، وأصحاب النيافة والسيادة، الآباء الأساقفة والمطارنة، وعدد من الآباء الكهنة، وممثلو الراهبانيات، والعلمانيون.

بدأ اليوم الثالث بالقداس الإلهى، حسب الطقس اللاتينى، ترأسه رئيس الأساقفة كلاوديو غوجيروتى، عميد دائرة الكنائس الشرقية، بمعاونة السفيرين البابويين فى الأردن وقبرص، سيادة المطران المطران جيوفانى بيترو ديل توسو، وفى فلسطين، سيادة المطران أدولفو تيتو يلانا، وغبطة البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، حيث ألقى عظة القداس رئيس الأساقفة كلاوديو غوجيروتى.

تضمنت أعمال اليوم الثالث من المؤتمر زيارة من رئيس أساقفة قبرص، جورجيوس الثالث، حيث ألقى كلمة، تطرق خلالها إلى التحديات، التى يواجهها الحضور المسيحى فى جزيرة قبرص.

وتمنى النجاح لمؤتمر الكنيسة الكاثوليكية فى الشرق الأوسط، كما أعطى عميد دائرة الكنائس الشرقية، كلمة ترحيبية. وبعد كلمته، شكره البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا.

وفى الجلسة الرابعة من اليوم الثالث من أعمال مؤتمر كنائس الشرق الكاثوليك فى قبرص، قدمت الدكتورة ميرنا مزوق مداخلة، بعنوان: "المشاركة المسيحية فى الفضاء الاجتماعى - الكنسى: العلمانيون والشباب والمرأة وكبار السن: مؤمنون ومواطنون فاعلون".



أما الجلسة الخامسة، فقدم نديم أمان، من هيئة "رواكو"، المعنية بمساعدة الكنائس الشرقية، مداخلة حول "التحديات والفرص للمؤسسات الكاثوليكية فى الشرق الأوسط: دعم من الكنيسة الجامعة".

وشهد اليوم الثالث من مؤتمر "كنيسة الشرق الأوسط متجزرة فى الرجاء"، بقبرص، مجموعات العمل، لتبادل الآراء حول الموضوعات، التى تم الإصغاء إليها من المحاضرين فى الصباح.

وضمت كل حلقة نقاشية رئيسا من أصحاب الغبطة، بطاركة الشرق، ومسير للنقاش من الأساقفة، ومقرر من الرهبانيات، أو العلمانيين.

واختتمت أعمال اليوم بجلسة عامة، تم خلالها تقديم مخرجات كل مجموعة نقاش. وفى نهايتها، رفعت الصلاة، حسب الطقس البيزنطى، قادها غبطة البطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، مع الأساقفة، والكهنة، والعلمانيين.