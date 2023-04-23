وزارة التنمية المحلية تستعد لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى ” حياة كريمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 01:26 مساءً - اللواء هشام آمنة : خطة تنفيذية لتشغيل 332 مجمع والانتهاء من التأثيث خلال خمسة أشهر

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حول موقف الاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها 332 مجمع بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتقديم خدماتها إلى الجمهور بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى .

وأشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية إلى ان خطة تشغيل مجمعات الخدمات وبدء تقديم خدماتها للجمهور تتضمن الانتهاء من الأعمال الإنشائية واستلام المباني من جهات التنفيذ ، وهو ما تم بالفعل في ٩٠٪؜ من المجمعات ، ثم توصيل عدادات المرافق والخدمات لكل مجمع بما في ذلك خطوط الربط الالكتروني وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء ، وقد وجه وزير التنمية المحلية المحافظين نحو الانتهاء من هذه الخطوة خلال شهر على الأكثر ، وبالتوازي فقد انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب نحو ٥٤٠٠ موظف سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمي ، ومن المخطط وصول هذا العدد الي ١٠ آلاف موظف بنهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٣ ، ويشكل هذا العدد كافة موظفي الإدارة المحلية والتموين والتضامن الذين سيقومون بتشغيل المجمعات.

وكشف التقرير أيضاً عن ان وزارة التنمية المحلية انتهت من التنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية التي سيكون لها مكاتب لتقديم خدماتها من خلال المجمعات ( العدل ، الداخلية ، التضامن الاجتماعي ، التموين ، البريد ) بإلاضافة للجهات المسئولة عن ربط ورقمنة منصات تقديم الخدمات ( التخطيط ، الاتصالات ) وذلك لوضع واعتماد الخطة التنفيذيه لتشغيل المجمعات

والتي ستبدأ بدخول ٧٤ مجمع للخدمة في يوليو ٢٠٢٣ ، ويتوالى دخول باقي المجمعات تباعا خلال الفترة من اغسطس حتى أكتوبر ٢٠٢٣ ، ليتم تشغيل كافة المجمعات ال ٣٣٢ قبل نهاية اكتوبر ٢٠٢٣ .

كما أوضح التقرير ان وزارة التنمية المحلية تعاقدت على توريد وتركيب الاثاث والتجهيزات اللازمة لمجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة 662 مليون جنيه ، وبالفعل بدأت الجهات في التوريد .

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات نحو تشكيل لجنة برئاسة أحد قيادات المحافظة وبإشراف ومتابعة من السادة المحافظين للإشراف على ومتابعة ودعم إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ومتابعة استلام الأثاث والتجهيزات المختلفة وتوصيلات عدادات المرافق ومتابعة أعمال ربط المراكز التكنولوجية بمجمعات الخدمات مع المراكز التكنولوجية على مستوى المراكز وتشغيل المجمعات وتقديم الخدمات للمواطنين .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الوزارة على تعظيم الموارد الذاتية لمجمعات الخدمات وتوفير النفقات السنوية اللازمة لتشغيل وصيانة المجمعات

وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الوزارة على تعظيم الموارد الذاتية لمجمعات الخدمات الحكومية وتوفير النفقات السنوية اللازمة لتشغيل وصيانة المجمعات والقيام ببعض الخدمات الأساسية وذلك عن طريق بعض الأفكار والتعاقدات مع بعض الجهات التي ستتواجد في تلك المجمعات والتي ستساهم في توفير موارد مالية ذاتية بشكل سنوي للمجمعات ويساهم في تغطية جزء من تكاليف التشغيل والصيانه .