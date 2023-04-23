وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى عيد تحرير سيناء

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البرقية على النحو التالى:

"يسعدنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والأربعين لتحرير سيناء أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق، سيادة الرئيس ستبقى بعون من الله راية الوطن المفدى خفاقة تعلن بجلاء أن سيادة الدولة المصرية على كامل حدودها، أمر لا يقبل التهاون ومن أجله تهون التضحيات، وهى حقيقة جسدها تاريخ شعب عظيم قدم على مر العصور أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء والفداء واليوم يبهر العالم بعزمه على مواجهة التحديات، لدفع مسيرة العمل الوطنى بقيادتكم الحكيمة نحو التنمية والتقدم والرخاء".

وتابع: "نسأل الله العلى القدير أن يبارك جهود سيادتكم، ويسدد خطاكم، وأن يعيد هذه المناسبة الغالية على الأمة المصرية بكل الخير والإزدهار".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وجاء بها:-

"بكل معانى التقدير والإعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الواحد والأربعين لتحرير سيناء، أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

ستظل تلك الذكرى الغالية محفورة فى وجدان الأمة تجسد للأجيال المتعاقبة ملحمة كفاح، إمتزج فيها إيمان شعب عظيم مع إرادة الأبطال ليسطر التاريخ بأحرف من نور بطولات وتضحيات رجال صدقوا الله عهدا فأوفاهم بالنصر وعدا.

عاشت القوات المسلحة درعا وسيفا للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكل عام وسيادتكم بخير".



كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

جاء بها:

"يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الواحد والأربعين لتحرير سيناء أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن صادق الأمنيات بدوام السداد والتوفيق، وأنها ذكرى تترسخ فى ظلالها بقلوب الشعب المصرى كيف كانت ومازالت القوات المسلحة المصرية الباسلة، عرينا للأبطال ومهدا للتضحيات تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم، حفظ الله مصرنا الغالية آمنة مطمئنة، ولتبقى جيشا وشرطة وشعبا فى رباط إلى يوم الدين، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير".