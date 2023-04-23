مدبولى مهنئا الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء: نواصل العمل والعطاء المستمر

جدة - نرمين السيد - وتقدم رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهانى وأصدق التمنيات، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء الغالية وعودتها إلى الوطن الأم مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى فى برقيته: هذه الذكرى الغالية ستظل دوما وأبدا فخرا لنصر أكتوبر المجيد الذى قدم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداء للوطن؛ فضربوا أروع الأمثلة فى البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن.

وعاهد رئيس الوزراء، الرئيس على مواصلة الحكومة العمل الجاد والعطاء المستمر لتحقيق التنمية الشاملة فى ربوع البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والأمن والسلام.