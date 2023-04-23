«الزراعة» تستعد لتنظيم الدورة الـ 90 لمعرض زهور الربيع

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعى الدكتور علاء عزوز فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوى الأكبر والأقدم فى المنطقة العربية، والذى تقيمه وزارة الزراعة، لافتا إلى أنه يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنون، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.
وأضاف عزوز أن المعرض يقام تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، لافتا إلى أن شعار المعرض هذا العام "100 مليون شجرة"، وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار "الخشبية، الزينة، والمثمرة" بسعر التكلفة.
وأوضح أنه تم فتح الباب أمام العارضين للاشتراك فى معرض زهور الربيع، ويتم تلقى الطلبات يوميا بمقر إدارة المتحف الزراعى بالدقى.
وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعى إلى أن معرض زهور الربيع يعود تاريخه إلى عهد السلطان حسين عام 1914، أى أنه بدأ منذ 109 أعوام، ولكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمى عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.
يذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الرى الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعى، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.
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