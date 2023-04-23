عقد مؤتمر للاستثمار البيئى والمناخى بمصر يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسى والمشرف على وحدة الاستثمار البيئى والمناخى بالوزارة محمد معتمد عيسوى أنه سيتم خلال شهر يونيو القادم عقد مؤتمر للاستثمار البيئى والمناخى فى مصر بالتعاون مع الحكومة السويسرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.





وقال مساعد الوزيرة، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن المؤتمر سيشهد مشاركة كل الأطراف من مستثمرى شركات قطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدنى وشركات ناشئة ورواد أعمال وجهات تمويل دولية وشركاء التنمية وجهات حكومية وغيرها من أصحاب المصلحة، الأمر الذى سيساهم فى خلق لغة حوار وتواصل بينهم للتغلب على كافة أوجه عوائق الاستثمار البيئى والمناخى.

وأضاف أن المؤتمر سيشمل جلسات نقاشية بين الجهات المشاركة وعرضا للفرص المتاحة سواء الاستثمارية أو الفرص التمويلة، وسيكون هناك كذلك عرض لقصص النجاح للأنشطة المنفذة من خلال شركات معينة أو شركات ناجحة فى مجالات الاستثمارات البيئية والمناخية التى تقدم نماذج للنجاحات التى تمت فى هذا المجال.

وأوضح أن المؤتمر سيكون شاملا وسيلقى الضوء على كافة أطراف المنظومة لتحقيق عمل تكاملى نستطيع من خلاله أن نتجاوز كافة الصعوبات والعوائق التى تواجه الاستثمارات البيئية والمناخية فى مصر.

وأشار معتمد إلى أن هذا المؤتمر سيعمل على الترويج لوحدة الاستثمار البيئى التى أطلقتها الوزارة مؤخرا، مؤكدا أن الاستثمار البيئى يعكس العديد من الفرص، فى مقدمتها توحيد كل القوى والفئات والشركاء فى عمل متكامل يحقق النجاح لكل الأطراف مع وضع المواطن واحتياجاته فى قلب تلك العملية كشريك ومحور رئيسى وداعم وذلك إيمانا بأن الاستثمار فى الإنسان هو ما يحقق الهدف الأسمى لكل القطاعات ويحقق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن وحدة الاستثمار البيئى تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة للتوافق بين البيئة والتنمية للقضاء على كافة الصعوبات والتحديات بل تحويلها للفرص للإنسان ومن أجله وبه نحقق التنمية المستدامة، كما تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.