بطريرك الكاثوليك يشارك فى لقاءات اليوم الثانى بمؤتمر الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، والوفد المرافق له من الكنيسة الكاثوليكية بمصر، أمس السبت فى لقاءات اليوم الثانى، لمؤتمر مرور عشر سنوات على وثيقة كنائس الشرق الأوسط.





يأتى ذلك فى إطار لقاءات سينودس الشرق الأوسط، تحت شعار "كنيسة الشرق الأوسط متجزرة فى الرجاء"، والذى يقام حتى الثالث والعشرين من الشهر الجارى، بقبرص.

يشارك فى المؤتمر عدد من الآباء البطاركة، وأصحاب النيافة الآباء الأساقفة والمطارنة، وعدد من الآباء الكهنة، وممثلو الراهبانيات، والعلمانيون.

بدأ اليوم الثانى من أعمال مؤتمر، بصلاة القداس الإلهى، التى ترأسها غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، جاثليق وبطريرك الكلدان فى العالم.

تلا ذلك، جلسة تناولت موضوع التنشئة المسيحية، ألقاه سيادة المطران باولو مارتينيلى، النائب الرسولى لجنوب شبه الجزيرة العربية.



تضمن اليوم الثانى أيضا من مؤتمر "الكنيسة فى الشرق الأوسط: متجذرة فى الرجاء"، جلسة ثانية بعنوان "من عصر داعش إلى عصر الأخوة الإنسانية"، قدمها البروفيسور يوسف كمان الحاج.

فيما دارت الجلسة الثالثة، التى قادتها الدكتورة فيولا الراهب حول "الحريات والحقوق: بين التأكيدات والتطلعات والممارسات".

وشهد اليوم الثانى من أعمال المؤتمر مجموعات العمل، وتبادل الآراء، التى تم الإصغاء إليها من المحاضرين الثلاثة فى الصباح، وتحمل موضوعات رئيسية وهى: التنشئة المسيحية، والحوار الدينى، والمواطنة والحرية الدينية، وهى الموضوعات الرئيسية التى عالجها الإرشاد الرسولى قبل عشرة أعوام.

وضمت كل حلقة نقاشية رئيسا من أصحاب الغبطة، بطاركة الشرق، ومسير للنقاش من الأساقفة، ومقرر من الرهبانيات، أو العلمانيين.