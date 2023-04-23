الخارجية: المصريون فى السودان بالآلاف ودبلوماسيونا يطمئنون على كل مواطن

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الدول التى لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة الاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط محكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة فى ظل التصاعد الخطير فى حجم المخاطر.





وكشف أبو زيد أن أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق نارى بالفعل، وهو الأمر الذى يؤكد مرة أخرى على ضرورة توخى أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامة مواطنينا واعضاء بعثاتنا فى السودان. جاء ذلك فى معرض رده على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين صباح الأحد 23 إبريل الجارى، حول الموقف بشأن عملية إجلاء أعضاء الجالية المصرية فى السودان وأعضاء البعثة الدبلوماسية والبعثات الفنية الرسمية.

وفيما يتعلق بوضع البعثة الدبلوماسية، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسى المصرى تفرض عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمليه بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية فى المغادرة، وضرب مثالا على ذلك بما حدث مؤخرا فى دول مثل ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا، نجحت سفاراتنا فى إتمام عمليات الإجلاء الآمن للجالية المصرية فيها.

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