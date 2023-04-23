الأرصاد تحذر من غطاء سحابى وأمطار رعدية

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأرصاد إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون خفيفة الشدة، يصاحبها الرعد أحيانًا، على جنوب البلاد وسيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما أشارت الأرصاد إلى أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة على معظم الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 29 درجة مئوية اليوم الأحد، كما تقل ساعات سطوع الشمس بسبب الغطاء السحابى.