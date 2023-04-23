بيان مهم من الخارجية للمصريين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الخارجية المواطنين المصريين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم بجمهورية السودان الشقيق للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدا لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة.





ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المكثفة لأجهزة الدولة المصرية والمعلومات الواردة بشأن تطورات الأزمة السودانية. وأشارت وزارة الخارجية فى بيان اليوم الأحد أن النقاط التى يتم التوجه إليها على النحو التالى: 1- مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، ورقم خط الاتصال (00249906398621). 2- مكتب وادى حلفا القنصلى بمدينة وادى حلفا بولاية الشمالية، ورقم خط الاتصال (00249116604033 - 00249118162679).

كما تدعو الوزارة المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء فى منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع فى ضوء عدم إستقرار الأوضاع الأمنية طبقا لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، وبما يسمح بإجلائهم فى إطار خطة الاجلاء الموضوعة لجميع المصريين فى السودان.

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