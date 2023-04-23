تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 23 أبريل ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حارعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من خليج السويس وجنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الإدارية 29 16

6 أكتوبر 29 17

بنهــــا 29 16

دمنهور 28 16

وادى النطرون 29 16

كفر الشيخ 28 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 17

طنطا 28 17

دمياط 23 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 30 16

السويس 31 17

العريش 24 12

رفح 24 13

رأس سدر 28 15

نخل 28 11

كاترين 25 8

الطور 29 20

طابا 28 20

شرم الشيخ 30 19

الإسكندرية 25 16

العلمين الجديدة 25 15

مطروح 23 13

السلوم 23 14

سيوة 31 15

رأس غارب 31 20

الغردقة 30 20

سفاجا 30 20

مرسى علم 31 21

شلاتين 30 21

حلايب 29 22

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 29 20

الفيوم 31 16

بنى سويف 31 15

المنيا 30 15

أسيوط 31 16

سوهاج 33 18

قنا 34 19

الأقصر 36 20

أسوان 39 21

الوادى الجديد 34 19

أبوسمبل 40 21