قناة الناس - عبادة من أعظم وأجل العبادات.. هانى تمام يكشف فضل الوضوء

جدة - نرمين السيد - وأضاف هانى تمام، خلال لقائه ببرنامج “حواء”، المذاع على قناة “الناس”، أن بعض الناس لا ينتبهون إلى هذه العبادة، لافتا إلى أن الوضوء مقدمة لأعظم عبادة وهى الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء.

واستشهد بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، وبالتالى فإن الوضوء شرط صحة للصلاة، حيث أن الصلاة لن تكون صحيحة إلا إذا كنت متوضأ.

وأشار إلى أنه يجب على كل مسلم الوضوء الصحيح، لافتاً إلى أن الوضوء أيضاً من أجل الثواب الأخير، فالوضوء له ثواب عظيم جدًا، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ، فأسبغ الوضوء وأحسنه وأتمه، خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره".