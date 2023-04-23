جدة - نرمين السيد - وأضاف هانى تمام، خلال لقائه ببرنامج “حواء”، المذاع على قناة “الناس”، أن بعض الناس لا ينتبهون إلى هذه العبادة، لافتا إلى أن الوضوء مقدمة لأعظم عبادة وهى الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء.
واستشهد بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، وبالتالى فإن الوضوء شرط صحة للصلاة، حيث أن الصلاة لن تكون صحيحة إلا إذا كنت متوضأ.
وأشار إلى أنه يجب على كل مسلم الوضوء الصحيح، لافتاً إلى أن الوضوء أيضاً من أجل الثواب الأخير، فالوضوء له ثواب عظيم جدًا، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ، فأسبغ الوضوء وأحسنه وأتمه، خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس - عبادة من أعظم وأجل العبادات.. هانى تمام يكشف فضل الوضوء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.