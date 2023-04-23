الزراعة تتابع حقول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى التابعة لوزارة الزراعة أن الإدارة على مستوى كافة المحافظات تتابع حقول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الإكثار للجهات الحكومية والشركات وخاصة محصول القمح.





وقال عضام فى بيان اليوم إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة الحرص على انتظام سير العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين على مستوى الجمهورية خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية.

وأضاف أن موسم الحصاد بدأ لبعض المساحات فى محافظات: أسوان والوادى الجديد ومدينة النوبارية، حيث تم دراس حوالى 2320 فدانا لأصناف القمح الإكثار المختلفة.

وأوضح أن العمل مستمر بمحطات إعداد التقاوى على مستوى الجمهورية لاستلام خام تقاوى محصول القمح، حيث تم وصول 699.577 طن لمحطات الإعداد، لافتًا إلى أن المعمل المركزى التابع للإدارة يواصل أيضا نشاطه اليومى بشكل طبيعى ويقدم خدماته والالتزام التام بسياسة العمل المتبعة داخل المعمل.