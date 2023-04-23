وقال عضام فى بيان اليوم إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة الحرص على انتظام سير العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين على مستوى الجمهورية خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية.
وأضاف أن موسم الحصاد بدأ لبعض المساحات فى محافظات: أسوان والوادى الجديد ومدينة النوبارية، حيث تم دراس حوالى 2320 فدانا لأصناف القمح الإكثار المختلفة.
وأوضح أن العمل مستمر بمحطات إعداد التقاوى على مستوى الجمهورية لاستلام خام تقاوى محصول القمح، حيث تم وصول 699.577 طن لمحطات الإعداد، لافتًا إلى أن المعمل المركزى التابع للإدارة يواصل أيضا نشاطه اليومى بشكل طبيعى ويقدم خدماته والالتزام التام بسياسة العمل المتبعة داخل المعمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة تتابع حقول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.