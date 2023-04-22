تفاصيل جولة الرئيس السيسى التفقدية لمدينة الجلالة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشملت الجولة عدداً من المناطق بالمدينة خاصة مرتفعات الجلالة التى تقع على مساحة 220 فدانا، وتضم مكونات سكنية وترفيهية ورياضية وعلى ارتفاع 250 مترا أعلى سطح البحر.
كما استمع الرئيس السيسى لشرح مكونات منطقة المصطبة الرابعة، التى تضم 120 شاليها على مساحة 100 متر مربع، و30 شاليها على مساحة 240 مترا مربعا، و72 فيلا بمساحات مختلفة ومنطقة المول التجارى، والتى تم فيها مراعاة التصميم لترى جميع المصاطب البحر من جميع الاتجاهات.
كما تفقد الرئيس السيسى مناطق المنتجعات والكورنيش والنصب التذكارى لمدينة الجلالة، حيث التقى القائمين على المشروع وهنأهم بعيد الفطر المبارك، كما اطمأن منهم على سير العمل بالمشروع.
وفى ختام الجولة، التقى الرئيس السيسى بعدد من المواطنين من زوار مدينة الجلالة الذين قدموا له الشكر على جهوده التى يبذلها فى العديد من الملفات.
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