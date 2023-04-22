محمد صلاح ضمن سادس الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول رسميا

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 أبريل 2023 07:27 مساءً - اصبح النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، سادس الهدافين التاريخيين للريدز، بعد أن سجل هدفًا في فوز فريقه اليوم على نوتنجهام فورست.
وحقق فريق ليفربول فوزا صعبا على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-2، خلال المباراة الي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، وقد سجل صلاح هدف الفوز.
وبهذا الهدف، عادل محمد صلاح رقم أسطورة ليفربول روبي فاولر برصيد 183 هدفا عبر التاريخ لنادي ليفربول، ليكون سادس الهدافين التاريخيين للنادي، ويصبح على بعد 3 أهداف فقط لمعادلة رقم الأسطورة ستيفن جيرارد صاحب الـ186 هدفا يحتل بهم المركز الخامس.
محمد صلاح أحرز أهدافه مع ليفربول خلال 298 مباراة، فيما جاءت أهداف فاولر مع ليفربول خلال 369 مباراة، في حين يتصدر إيان راش ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 346 هدفا.
هدافي ليفربول
ليفربول ضد نوتنجهام
حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الفريقين، وكان الشوط الثاني ساخنا للغاية، إذ تقدم ديوجو جوتا بالهدف الأول في الدقيقة 47 وتعادل نيكو ويليامز لنوتنجهام في الدقيقة 51.
وعاد جوتا ليسجل هدف الريدز الثاني في الدقيقة 55، قبل أن يسجل مورجان جيبس التعادل للضيوف في الدقيقة 67.
وأحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثالث وهو هدف الفوز لصالح نادي ليفربول ضد نوتينجهام فورست بالدقيقة 70 لتصبح النتيجة 3-2 ويفوز بالمباراة.
وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز السابع برصيد 50 نقطة، فيما يحتل نوتنجهام المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.
وتاريخيًا التقى فريقا ليفربول ضد نوتينجهام في 77 مباراة استطاع خلالها الريدز الفوز في 38 مباراة والتعادل في 22، والخسارة لصالح الضيوف في 17 مواجهة.
وسجل نادي ليفربول 121 هدفاً مقابل 66 لصالح نوتينجهام فورست بينما يتصدر روجير هانت نجم الريدز السابق هدافي مباريات الفريقين بواقع 10 أهداف.