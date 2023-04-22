استمرار حملات «أنت اقوى من المخدرات» لمواجهة التدخين والإدمان بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - استمرت أعمال تنفيذ مبادرات "أنت أقوى من المخدرات"، بمحافظة الدقهلية، من خلال حملات التوعية الميدانية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطى والإدمان خلال أيام العيد، بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبتعاون المحافظة مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وفى هذا الصدد، قالت الدكتورة هبة البيلى مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، إنه بإشراف ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية، بوزارة التنمية المحلية، وفى إطار تفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، نظمت وحدة السكان بمحافظة الدقهلية ومن خلال التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حملة توعية ضد التدخين والإدمان للمواطنين.

يأتى ذلك بحديقة شجرة الدر بالمنصورة، تحت شعار "عيدك أحلى بدون دخان"، وتضمنت أعمال الحملة تنفيذ أنشطة مختلفة ومتنوعة للأطفال، شملت تلوين فى الكراسات ولعب السلم والدخان وتوزيع بلالين تحمل رسائل توعوية والتحدث مع الأطفال بالمراحل العمرية المختلفة، من خلال استخدام أساليب غير تقليدية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات.

وأضافت أن الحملة استخدمت أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الأطفال والشباب بمخاطر التدخين والمخدرات، وكذلك توعية الأسر فى الحديقة وتوزيع منشورات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى أماكن تواجد الأطفال وأسرهم وتعريفهم بالخط الساخن 16023 للعلاج بالمجان وفى سريه تامة، وتنفيذ اعمال الحملة بإشراف بوسى أبو المجد مدير وحدة السكان بحى غرب المنصورة وبمشاركة بلال شعبان مسئول البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان.

تابعت أن الحملة استهدف رفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة ومخاطر التدخين، والرد على استفسارات المواطنين حول آليات التطبيق لقانون مواجهة التعاطى، إلى جانب استعراض آليات التوعية للمواطنين للكشف عن المخدرات فى ضوء القانون الجديد.

وواصلت أن الحملة لاقت نجاحا كبيرا وترحيب من جميع الأسر والمواطنين الذين شملتهم الحملة بحديقة شجرة الدر بالمنصورة.

من جانبه أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة، مشددا على ضرورة تضافر كل الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة، حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.