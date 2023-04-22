اعتماد مستشفى دار الشفاء طبقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى دار الشفاء يقدم خدماته فى تخصصات (الجراحات العامة، جراحات العظام، جراحات المخ والأعصاب، طب النساء والتوليد، العيون، والأنف والأذن والحنجرة)، فضلاً عن أقسام القسطرة التداخلية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية والمخ والأعصاب.
وتابع «عبدالغفار» أن مستشفى دار الشفاء يتميز بتقديم خدمات العلاج الطبيعى، والتغذية العلاجية، والتى تُعد عاملاً أساسياً ومكملاً فى علاج المرضى، لافتاً إلى أن العيادات الخارجية بالمستشفى تقدم خدماتها فى مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة.
ومن جانبها، أوضح الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن اعتماد مستشفى دار الشفاء، يأتى ضمن خطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتسجيل واعتماد المستشفيات التابعة لها، لافته إلى أنه جارى العمل على تنفيذ خطط الاعتماد الخاصة بباقى المستشفيات التابعة للأمانة التى تتنوع ما بين مستشفيات متعددة التخصصات، وأحادية التخصص، ومراكز أورام، وذلك من خلال استخدام أداة التقييم الذاتى الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة "GAHAR".
وأشارت «إبراهيم» إلى أن مستشفى دار الشفاء قدم خدماته خلال العام الماضى لـ 9000 حالة فى الأقسام الداخلية، فضلاً عن إجراء 7600 عملية جراحية، واستقبل 93 ألف مواطن فى العيادات الخارجية، و11 ألف مواطن على قسم الطوارئ بالمستشفى.
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