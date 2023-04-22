فرص توظيف بالمكتب الفني لوزيرة الهجرة من شباب المصريين بالخارج أعضاء ”ميدسي”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أبريل 2023 05:23 مساءً - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن توفير فرصتين للتوظيف بالمكتب الفني للسيدة وزيرة الهجرة، في إطار سياسة الدولة لتمكين الشباب.

وأضافت الوزارة أنه تم فتح باب التقدم لشغل الوظيفتين بداية من 22 إلى 30 أبريل الجاري، والتسجيل عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3H09kPX لشباب المصريين بالخارج أعضاء مركز الهجرة للحوار "ميدسي"، وسيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين عقب توافر الشروط المطلوبة بهم.

وأوضحت الوزارة أن فرصتي التوظيف يأتيان في إطار مشروع الدعم الفني “ouda”، وتضمنت شروط التقدم أن يكون المتقدم/ة عضوا في مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، وإرسال السيرة الذاتية وتوضيح المؤهل الدراسي وهل تم الحصول على دراسات عليا أم لا، وتقديم عدد من المقترحات والأفكار الخاصة بالعمل بوزارة الهجرة فضلا عن تقديم رؤية لتطوير العمل بملف الهجرة والمصريين في الخارج.

وأعربت وزارة الهجرة عن أمنيتها التوفيق لكل المتقدمين.