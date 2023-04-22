الصحة: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها المجانية لـ 11.5 مليون فرد خلال الربع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أبريل 2023 04:26 مساءً - الصحة:ارتفاع معدل أداء المبادرات الرئاسية للصحة العامة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 53%

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لـ 11 مليون و500 ألف مستفيد، تحت شعار «100 مليون صحة» وذلك خلال الربع الأول من عام 2023.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدل آداء المبادرات الصحية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 53% مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية من عام 2018، تقدم خدماتها «مجانا» لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، في مجالات (الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، منع قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، الكشف المبكر عن فيروس سي، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة بالحضانات، دعم صحة المرأة، فحص المقبلين على الزواج، فحص وعلاج الأمراض المزمنة، الكشف المبكر عن سرطان الكبد).

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).