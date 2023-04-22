أخبار مصرية

فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا احتفالا بأعياد تحرير سيناء

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أبريل 2023 03:29 مساءً - إحتفالاً بأعياد تحرير سيناء 25 إبريل وحرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته .

تقرر فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية بمدن العلمين وبورسعيد والمتحف الحربى بالقلعة مجاناً لإستقبال الجماهير يوم الثلاثاء الموافق 25 / 4 / 2023 .

كما تشارك الموسيقات العسكرية فى إحتفالات تحرير سيناء 25 إبريل بفرق سيمفونية متميزة لتقديم عدد من العروض والمقطوعات لأشهر الأغانى والألحان الوطنية فى الميادين الرئيسية بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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