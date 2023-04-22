فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا احتفالا بأعياد تحرير سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أبريل 2023 03:29 مساءً - إحتفالاً بأعياد تحرير سيناء 25 إبريل وحرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته .

محمد يوسف

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