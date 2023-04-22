شكرى يؤكد لنظيره السويدى ضرورة امتناع أى طرف خارجى عن التدخل فى السودان

جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال شهد مناقشة تطورات الوضع فى السودان وسبل دعم وتثبيت وقف إطلاق النار لتمكين عمليات الإغاثة الإنسانية من أن تصل إلى المصابين والجرحى.

وأعرب الوزير السويدى عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية المتواجدة هناك.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكرى تناول الجهود التى تضطلع بها مصر من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف، مشدداً على أهمية العمل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتجنب كافة الخروقات فى هذا الشأن، حقناً لدماء الشعب السودانى الشقيق.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة امتناع أى طرف خارجى عن التدخل بشكل يقوض من جهود التهدئة، وبما يسهم فى إنجاح الجهود الهادفة لإخراج السودان من هذا الوضع الصعب.