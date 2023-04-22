وزير الزراعة يتابع سير العمل خلال إجازة العيد ويوجه بمنع التعدى على الأراضى

جدة - نرمين السيد - ووجه القصير، قطاع الخدمات والمتابعة ومديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضى باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الأراضى الزراعية وإزالة أى محاولات للتعدى فى مهدها بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، مناشدا المواطنين بعدم التعدى على الأراضى الزراعية، حيث أنها المصدر الرئيسى للغذاء.

وأوضح وزير الزراعة أن التعدى على الأراضى الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتعرض مرتكبها لعقوبات متعددة.

كما وجه الوزير بمتابعة حصاد القمح وتوعية المزارعين بتوريد المحصول، خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 1500 جنيه للأردب، فى إطار دعم القيادة السياسية للمزارعين، مشيرا إلى أن الدولة تقوم مرة أخرى بإعادة توزيع القمح على المواطنين فى صورة رغيف عيش مدعم (بخمسة قروش) بعد تحمل فارق الثمن وتكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه.

وتابع القصير أيضا أداء العمل فى المعامل التابعة لوزارة الزراعة، وكذلك الحجر الزراعى، لتسهيل إجراءات التصدير وخدمة المواطنين والمصدرين.