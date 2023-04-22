احتفالا بتحرير سيناء.. فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث العسكرى، فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية بمدن العلمين وبورسعيد والمتحف الحربى بالقلعة مجانا؛ لاستقبال الجماهير يوم الثلاثاء الموافق 25 / 4 / 2023.





وذلك احتفالاً بأعياد تحرير سيناء 25 إبريل وحرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته. كما تشارك الموسيقات العسكرية فى احتفالات تحرير سيناء 25 إبريل بفرق سيمفونية متميزة لتقديم عدد من العروض والمقطوعات لأشهر الأغانى والألحان الوطنية فى الميادين الرئيسية بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية.

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