الأحوال المدنية يوفد قوافل متنقلة بـ 11 محافظة

جدة - نرمين السيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قوافل مجهزة فنياً ولوجيستياً، لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة)، بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا – شمال سيناء).





وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 5670 بطاقة رقم قومى، و9309 مصدرات مميكنة، وتقرر فى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين، استمرار القوافل بتلك المحافظات، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية، عدا سحب قافلة سجل الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء؛ حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم، تيسيراً على المواطنين، بإجمالى 293 بطاقة رقم قومى و96 مصدرا مميكنا.

كما أوفد القطاع مأموريات إلى 8 حالات إنسانية، بالمستشفيات ومحال إقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيت يتم تلقى التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

وتم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ81 مواطنا.

وفى السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف"، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان، بإجمالى 150 مواطنا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خصوصا كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، كما يأتى تفعيلا لسياسة الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابى مع كل البلاغات ذات الطابع الإنسانى، واستمراراً لاتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.