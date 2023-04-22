فى يوم التوعية بآلام ضحايا الإرهاب.. «وزراء الداخلية العرب»: نثمن التضحيات

جدة - نرمين السيد - وأضاف بمنـاسبة اليوم العربى للتوعية بآلام ومآسى ضحايا الإرهاب، يمثل هذا اليوم الذى يخلد تاريخ التوقيع على الاتفاقية العربيـة لمكافحة الإرهاب من قبل مجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعهما المشترك عام 1998م، مناسبة مهمة للتوعية بكل ما يتعرض له ضحايا الأعمال الإرهابية من آلام ومآسٍ، بفعل الأعمال الإجرامية التى ترتكبها التنظيمات الإرهابية، وما تتسبب فيه من أضرار، وما تخلفه من أذىً نفسى واجتماعى واقتصادى طويل الأجل للأفراد والأسر والمجتمعات، فضلاً عن أضرارها المادية المتعلقة بتخريب البُنى التحتية وتدمير المساكن والممتلكات.

وتابع: كما يُعدّ هذا اليوم أيضا فرصة كبيرة لخلق المزيد من الاهتمام بحقوق الضحايا، ومد يد العون لهم ولأسرهم للتخفيف من معاناتهم وجبر ما لحق بهم من أضرار على المستوى النفسى، والاجتماعى، والصحى، والمادى وغيرها من الآثار والتداعيات السلبية.

وتحظى هذه المناسبة - هذا العام - بأهمية خاصة فى ظل ما يمر به العالم اليوم من أزمات وكوارث وحروب، وما يصاحب ذلك من استغلال الجماعات الإرهابية لجميع تلك الظروف لمصالحها، وابتكارها لوسائل مستحدثة من أجل ممارسة أعمالها الإجرامية ضد الدول والمجتمعات؛ الأمر الذى فرض أعباءً كبيرة على عاتق الأجهزة الأمنية؛ فى التصدى والمواجهة لكافة أشكال العمليات الإرهابية، وتقديم الأرواح فداءً للأوطان ومن يقطنها، مدافعين عنها بكل تضحية وإخلاص، وهو ما يفرض علينا النظر إليهم بكل تقدير واحترام، وإيلائهم كل الاهتمام والرعاية والثناء نظير تلك التضحيات الجليلة، باعتبارهم من أكثر الفئات التى تُضحى لمواجهة الفئات الضالة.

واستكمل: فى هذا الإطار أولى مجلس وزراء الداخلية العرب ومنذ وقت مبكر موضوع مساعدة ضحايا الإرهاب والتخفيف من آلامهم ومآسيهم والتوعية بها اهتماماً كبيراً، انطلاقا من مبادئه الرئيسة القائمة على حماية المواطن العربى وتقديم الرعاية اللازمة له، من خلال تنفيذ إجراءات متعددة لم تقتصر على الجانب الإرشادى المتمثل بإعداد برامج ومواد للتوعية الأمنية وتعزيز اسهام المواطنين فى التصدى للأعمال الإرهابية، والتذكير بالأخطار الناجمة عنها وما تسببه من آلام ومآس، بل تعدت ذلك إلى الرعاية الآنية واللاحقة من خلال إجراءات عملية وملموسة من أجل التخفيف عن الضحايا والعودة بالنفع المباشر على أسرهم وذويهم.

وفى هذا السياق تتضمن الاستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب النص على "دعم ضحايا الإرهاب"؛ من خلال حماية الحق فى الحياة والأمن والسلامة الجسدية والعقلية والعائلية والكرامة والسمعة، وتيسير قدرة الضحايا للوصول إلى العدالة فى جميع مراحل التحقيقات والقضاء وفق ظروف ملائمة ومساعدات قانونية كافية باتخاذ كافة التدابير الكفيلة لحماية هوياتهم وتسليط الضوء على المعاناة التى يتعرضون لها.

كما يحرص المجلس على تضمين هذه القضية الحيوية فى جلّ مؤتمراته وفعالياته وأنشطته وبرامجه لاتخاذ المزيد من الإجراءات والمعالجات التى تهدف إلى رعاية ضحايا الأعمال الإرهابية والتخفيف من الآلام والمآسى التى تلحق بهم وبأسرهم، فعلى سبيل المثال أوصى المؤتمر العربى الثانى للمسؤولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية بتعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر.

وأشار إلى أنه فى المؤتمر العربى السادس للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب تمت الدعوة إلى وضع التشريعات وإعداد الآليات الإدارية التى تساعد ضحايا العمليات الإرهابية فى الحصول على التعويضات المناسبة لقاء الأضرار التى تلحق بهم، ودعوة الجهات المختصة فى الدول إلى تأمين التدريب الكافى للمعنيين من عناصر الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم لتوعيتهم باحتياجات ضحايا الإرهاب، بما يكفل تقديم المعونة اللازمة بشكل سريع وملائم.

كما دعا المؤتمر الثانى والثلاثون لقادة الشرطة والأمن العرب الدول إلى العمل على توفير الحماية اللازمة للضحايا المتضررين ومساعدتهم من جميع النواحى المادية والاجتماعية والطبية والنفسية مع السعى لمواكبة الاتجاهات الدولية المعاصرة فيما يتعلق بأسلوب الرعاية اللاحقة للمجنى عليهم، والعمل على تنمية الثقافة الأمنية بما يضمن توعية رجال الأمن باحتياجات ضحايا الجريمة وكيفية التعامل معهم وتحصين المواطنين لتفادى وقوعهم ضحايا للجريمة من جهة أخرى.

كما اعتمد المجلس فى عام 2019 القانون العربى الاسترشادى لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية؛ الذى أعدته لجنة مشتركة من خبراء وممثلى وزارات الداخلية والعدل العربية، كما سبقت الدعوة إلى انشاء لجنة وطنية تُعنى بمعالجة مشكلات ضحايا الإرهاب من مختلف الجوانب وتضم الجهات المعنية كافة.

وتابع: نحن إذ نستشعر حجم الآلام والمآسى التى تلحق بالضحايا الأبرياء وأسرهم فى وطننا العربى، ونثمن التضحيات التى يقدمها عناصر الأمن البواسل الذين قضى كثيرون منهم نحبهم على أيدى الغدر والخيانة، فإننا نتطلع إلى تقديم المزيد من أوجه الدعم والرعاية والاهتمام لهؤلاء الضحايا ولأفراد أسرهم، وإلى تعزيز التوعية بآلامهم ومآسيهم التى هى مسؤولية تضامنية مشتركة، تتقاسمها المؤسسات العامة والخاصة وكيانات المجتمع المدنى التى نجدد الدعوة لها بمضاعفة الجهود التوعوية والرعائية للتذكير بمعاناة الضحايا وتحسس آلامهم وتقديم المحفزات الاجتماعية والنفسية والدعم المادى والمجتمعى فى مختلف المناسبات.

واختتم: رحم الله كل من قضى نحبه ضحية للأعمال الإرهابية وحمى الله أوطاننا من كل يدٍ غادرة.