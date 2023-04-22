سويلم: الاستمرار في رفع درجة الإستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال أجازة عيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أبريل 2023 12:29 مساءً - - الدكتور سويلم : العاملين بالوزارة متواجدين فى مواقعهم بنظام النوبتجيات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين

- تنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف

- تشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال

فى ضوء توجيهات السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى برفع درجة الإستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال أجازة عيد الفطر المبارك ، وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .. تواصل أجهزة الوزارة متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال أجازة العيد .

وصرح الدكتور سويلم أن العاملين بالوزارة متواجدين فى مواقعهم بنظام النوبتجيات ، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ اعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع ، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف ، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال ، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين إحتياجات مياه الشرب خلال أجازة العيد .

وكل عام ومصر والمصريين بكل خير .