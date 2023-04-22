الرى: تفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكل الإدارات على مستوى الجمهورية لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل المنتفعين.

وصرح الدكتور سويلم بأن العاملين بالوزارة متواجدين فى مواقعهم بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لكل المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد.