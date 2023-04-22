مواطنون: مد مبادرة كلنا واحد يؤكد حرص الرئيس على رفع الأعباء عن المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأكد المواطنون - فى تصريحات خاصة لمندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، خلال جولة ميدانية بعدد من المراكز التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة - أن المبادرة ساهمت فى توفير جميع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية، ابتداء من مستلزمات المدارس، مرورا بالسلع الغذائية والاستراتيجية التى يحتاجها كل بيت، وياميش رمضان، لتجعلها فى متناول أيدى الجميع.



وقال سمير عبدالحى من سكان حى العمرانية، إن مبادرة (كلنا واحد) تؤكد حرص الدولة على الوقوف فى صف المواطن البسيط، وتوفير احتياجاته بأسعار مناسبة، فى ظل موجة الغلاء العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، معربا فى الوقت نفسه عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى على إحساسه بمعاناة المواطنين ودفع الحكومة لرفع العبء عن كاهلهم.



ومن جانبها، قالت الحاجة أميمة إبراهيم من سكان حى الطالبية، إن مبادرة (كلنا واحد) أتاحت لربة المنزل التوفير فى ميزانية الأسرة بشكل جيد؛ حيث أتاحت لها السلع الغذائية التى يحتاجها كل بيت، ولكن بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق، وفى مقدمتها اللحوم، الدواجن، الأرز، السكر، والخضراوات، والتى تمثل أساس احتياجات كل بيت.



وبدورها، أعربت سهير البدرى من سكان مدينة 6 أكتوبر، عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسى على مثل تلك المبادرات، والتى تساهم فى توفير السلع الغذائية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة من جانب، وتوطيد أواصر الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة وتعزيز الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من جانب آخر.



وقال المهندس مصطفى حجازى من سكان مدينة الشيخ زايد، إن مبادرة (كلنا واحد) تمثل صورة واقعية تعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، ومساعدتهم على توفير احتياجات أبنائهم بأسعار مناسبة، سواء فى موسم المدارس، أو مختلف الأعياد الوطنية أو الدينية.



وقالت الحاجة منى التلاوى من سكان حى كرداسة، "احنا نفسنا وزارة الداخلية تجعل مبادرة (كلنا واحد) على مدار العام، لدورها الكبير فى رفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل ست البيت، نظرا لاحتوائها على مختلف أنواع السلع، سواء الغذائية أو غير الغذائية"، مشيدة فى الوقت نفسه بالدور الذى تقوم به منظومة (آمان) التابعة لوزارة الداخلية، لتوفير السلع الغذائية، واللحوم، والأسماك للمواطنين على مدار العام بأسعار مناسبة.



وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت فى سبتمبر الماضى، فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد)، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وتشمل المبادرة عددا من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى 1211 فرعا على مستوى الجمهورية.



وأطلقت وزارة الداخلية المبادرة، بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات؛ لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%؛ وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، فضلا عن إقامة 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، والتنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين، لإطلاق قوافل سيارات مجمعة ب5 سيارات لكل قافلة، لطرح السلع الغذائية بالمناطق الأكثر احتياجا بالقاهرة الكبرى.



ومن جانبها، تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين؛ حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.