طرق التواصل مع دار الإفتاء للحصول على فتوى.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 أبريل 2023 10:31 صباحاً - تشهد دار الإفتاء توسعات، سواء إنشائية أو من خلال وسائل التواصل الإلكترونية، ومؤخرا قامت الدار بفتح فرعين في بنى سويف ومطروح، بالإضافة إلى القاهرة والإسكندرية وأسيوط، وأوضحت الدار طرق التواصل مع دار الإفتاء المصرية للفتاوى تكون من خلال:

من الموبايل أو الأرضي (107) مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة والأجازات الرسمية.

تليفون (0020225970400) من خارج مصر مسجل، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة والأجازات الرسمية.

فاكــس: 25926143 مع رجاء ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

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أو من خلال الموقع عبر الرابط الآتي:

‏https://www.dar-alifta.org/Home/fatwarequest

تعمل هذه الخدمة حاليا ٢٤ ساعة

ويمكنكم الحصول على الإجابة بإحدى الطرق الآتية:

الطريقة الأولى:

الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى

‏https://www.dar-alifta.org/Home/FatwaQuery

استخدام الرقم الذي احتفظت به سابقًا في الاستعلام عن سؤالك.

الطريقة الثانية:

إذا كنت قد أدخلت بريدك الإلكتروني عند السؤال فقم بتفقُّده؛ لأننا سوف نرسل لك إعلامًا بأن سؤالك قد تمت الإجابة عليه. مع العلم أن أقصى عدد للحروف هو 1000 حرف.

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كما يمكنكم طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى

لنظام ios من خلال الرابط الآتي:

‏https://apps.apple.com/us/app/dar-alafta/id1119538483?ls=1

ولنظام android من خلال الرابط الآتي:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dareleftaa

تعمل هذه الخدمة حاليا ٢٤ ساعة

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كما يمكنكم طرح الأسئلة خلال مواعيد البث المباشر بالفيديو للرد على الفتاوى مباشرة على صفحة الفيس بوك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع الساعة ١ ظهرًا

البث على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية

‏https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta