البابا تواضروس الثانى يزور الفاتيكان مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - ويلتقى البابا تواضروس، البابا فرانسيس ويشارك بالحضور إلى جواره لأول مرة فى اجتماعه الأسبوعى مع الشعب فى ميدان القديس بطرس. ومن المقرر أن يصلى البابا قداسًا قبطيًا فى كنيسة بابوية، لأول مرة فى تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بمشاركة الأقباط المقيمين فى إيطاليا.

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