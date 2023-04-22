محافظ القليوبية: فتح الحدائق والمتاحف بالقناطر الخيرية لاستقبال الزائرين

جدة - نرمين السيد - قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إنَّ تم فتح جميع الحدائق والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهى والأماكن السياحية بالقناطر الخيرية، لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة خلال أيام عيد الفطر المبارك.





وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين للاستمتاع بـ "القناطر الخيرية"، التى تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقى. جاء ذلك خلال مشاركته فرحة الأطفال الأيتام فى احتفالية أول أيام عيد الفطر المبارك بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة العيد ووزع عليهم الهدايا، وذلك برفقة رئيس جامعة بنها الدكتور جمال سوسة. من جانبهم، أعرب الأطفال عن فرحتهم الغامرة بالهدايا، مقدمين له الشكر والاعتزاز بتلك الهدايا والاحتفاظ بالكروت التذكارية.

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