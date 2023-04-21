جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ الإسكندرية محمد الشريف جولة تفقدية، اليوم الجمعة، الكورنيش بنطاق منطقة محطة الرمل، والتقى عددًا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك.





وخلال جولته بـ الكورنيش والمتنزهات تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين، والتقى بإحدى السيدات المكافحات، التى تعمل سائقة سيارة أجرة لمساعدة أسرتها. وأكد أن مثل هذه النماذج المثابرة مثال يحتذى به فى التفانى والكفاح لكسب الرزق، مضيفًا أنه سيتم تكريمها بمبنى الديوان العام للمحافظة تشجيعًا وتحفيزًا لها. جاء ذلك بحضور، اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعزة سعد رئيس حى وسط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية يهنئ المواطنين بعيد الفطر المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.