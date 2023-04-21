مشايخ و عواقل القبائل والمواطنين يهنئون محافظ شمال سيناء بعيد الفطر المبارك (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 أبريل 2023 05:24 مساءً - استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، اليوم ، الجمعة ، مشايخ وعواقل القبائل ورجال الدين الاسلامى والمسيحى وأعضاء برلمان الشباب واتحاد شباب تحيا مصر ومجموعة فريق أصحاب البصيرة من المكفوفين وضعاف البصر بجمعية الانسان للتنمية ورؤساء وأعضاء الأحزاب والنقابات وأعضاء المجموعة البرلمانية وعدد من القيادات .

وتوافد مئات المشايخ والعواقل وآلاف المواطنين بشمال سيناء على ديوان عام المحافظة بالعريش للتهنئة بالعيد حيث تبادلوا التهاني مع محافظ شمال سيناء بالعيد ، متمنيا لهم جميعا دوام التقدم والاستقرار واستمرار مسيرة التنمية بالمحافظة .

وأعلن المحافظ عن استمرار عمل التنمية والتعمير بالمحافظة مشيرا الى أنها تشهد تنفيذ العديد من المشروعات خلال الفترة القادمة ,مع التركيز على المرافق الخدمية ومشروعات خدمة المواطنين .

ووجه المحافظ بالاهتمام بالأيتام وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لهم ، خاصة خلال ايام عيد الفطر المبارك.

ومن جانبهم ، قدم المشايخ والعواقل والحاضرون التهنئة بالعيد الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والى المحافظ وقيادات الدولة ، علاوة على تقديم الشكر للرئيس لاهتمامه بسيناء ومشروعات التنمية والتعمير بها .