نتابع عن كثب.. حجازى يطمئن على أوضاع البعثة التعليمية فى السودان

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع خالد أحمد محمد نصر الدين، رئيس البعثة التعليمية المصرية فى دولة السودان الشقيق، وعدد من أفراد البعثة؛ لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على أوضاع البعثة فى ظل الظروف الحالية فى الأراضى السودانية.





وخلال الاتصال، ثمن الدكتور رضا حجازى الدور المهم الذى تقوم به البعثة التعليمية المصرية من تقديم الخبرات والخدمات التعليمية المتميزة داخل دولة السودان الشقيق. كما أكد الوزير أنه يتابع عن كثب كافة التفاصيل المتعلقة بأوضاع البعثة البالغ عددها 151 مدرسا وإداريا بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة والمصريين فى الخارج؛ لاتخاذ كافة الاجراءات التى تضمن سلامتهم. وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع أسر أفراد البعثة لطمأنتهم والتأكيد على المتابعة المستمرة لأوضاعهم.

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