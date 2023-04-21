انتظام حركة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن انتظام حركة تشغيل القطارات فى خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر ب 1385 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 510 رحلات بالخط الأول و612 رحلة بالخط الثانى، و263 رحلة بالخط الثالث.





كما أشار البيان إلى استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولى المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزى ومن خلال تواجد قيادات ومسئولى المرفق بخطوط المترو الثلاثة، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات وذلك بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد بيان الهيئة، استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان خلال عيد الفطر المبارك حيث تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية من الساعة 5:15 صباحًا ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول والثانى على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحًا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:15 صباحًا، وللخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:30 صباحًا، و قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:07 صباحًا، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:38 صباحًا، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 1 صباحًا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:30 صباحًا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:30 صباحًا، كما تم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

وأشار البيان إلى انتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائى الخفيف LRT بإجمالى 136 رحلة يومية والذى يربط محطة عدلى منصور المركزية التبادليه وحى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق.

و أشار البيان إلى جدول التشغيل كالتالى

محطة عدلى منصور: "أول رحلة الساعة 6 صباحا وآخر رحلة الساعة 10 ونص مساء" - محطة الفنون والثقافة: " أول رحلة الساعة 6:23 صباحا وآخر رحلة الساعة 9:23 مساء - محطة العبور الجديدة "المعرفة": أول رحلة الساعة 7:09 صباحا وآخر رحلة الساعة 21:26 مساء" - محطة بدر: "أول رحلة الساعة 5:50 صباحا وآخر رحلة الساعة 10 مساء".