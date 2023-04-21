صور أداء الرئيس السيسى صلاة عيد الفطر ومشاركة احتفال العيد مع أبناء الشهداء

جدة - نرمين السيد - وحضر مع الرئيس عدد من قيادات ورموز الدولة، أبرزهم شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
وصافح الرئيس السيسى، الأطفال الذين يجلسون بجانبه فى مسجد المشير.
واحتفل الرئيس السيسى، بعيد الفطر مع أبناء شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة في مركز المنارة.
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