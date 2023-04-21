رفع درجة الاستعداد بموانئ البحر الأحمر خلال إجازة عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد بموانئ الهيئة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء خلال إجازة عيد الفطر المبارك حيث تم منع الإجازات واستمرار العمل وتشديد الإجراءات الأمنية بموانئ الهيئة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وعدم السماح بدخول الأفراد والمركبات بدون تصريح وكذا تشديد إجراءات التفتيش من خلال بوابات تفتيش الأفراد وأجهزة تفتيش الأمتعة.





وشددت هيئة موانئ البحر الأحمر، فى بيان اليوم الجمعة، على مراجعة خطة الوقاية من أخطار الحريق الخاصة ومدى توافر الاشتراطات والضوابط العامة والخاصة الواجب توافرها فى كافة المبانى للوقاية من إخطار الحرائق وأسلوب مواجهتها.

على جانب أخر، تم التنسيق مع شرطة تأمين الميناء بشأن تأمين الأسوار وتنظيم وضع الأبراج المخصصة للحراسة على الأسوار وتأمين البوابات وإغلاق غير المستعمل منها وعدم السماح بانتظار السيارات حول حدود الميناء وتخصيص مكان لانتظارها مع التأكيد على ضرورة تفتيش الأماكن الحيوية داخل الميناء من وقت لآخر والتحقق من سلامة الأشياء التى يحملها الأفراد داخل الميناء والتشديد على الحراسة الليلية والمرور والتفتيش عليها.

وأشار البيان إلى أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و652 شاحنة و82 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1400 طن بضائع، و445 شاحنة و81 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4600 طن بضائع، و207 شاحنات و1 سيارة حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال ثلاث سفن وهى عمان، والحرية2، وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة.

وأوضح أنه تم تداول 3300 طن بضائع و315 شاحنة بميناء نويبع حيث شهد الميناء رحلات مكوكية وصول وسفر لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1586 راكبا بموانيها.