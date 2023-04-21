«الداخلية» تعلن مد مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهرين

جدة - نرمين السيد - تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الداخلية، مد مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهرين مع مواصلة الدفع بسيارات منظومة "أمان" لطرح سلع غذائية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة.





أعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين، من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لمدة شهرين اعتبارا من نهاية شهر رمضان، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

وجرى التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 28 سلسلة تجارية بإجمالى 1211 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن إقامة 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة.

كما جرى التنسيق مع مسؤولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بالقاهرة الكبرى.

وفى السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات.

يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.