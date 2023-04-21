السكة الحديد: انتظام القطارات بخطوط الوجهين البحري والقبلي أول أيام عيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 21 أبريل 2023 02:23 مساءً - أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان صادر عنها اليوم انتظام جداول تشغيل رحلات قطارات السكك الحديدية البالغة 866 رحلة، يوميا و انتظام مواعيد قيامها، وذلك بالتزامن مع اول أيام عيد الفطر المبارك كما أشار البيان الى المتابعة الدورية والمستمرة لحركة القطارات على جميع الخطوط من رئيس وقيادات الهيئة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات.

السكك الحديدية

ومن خلال تواجد قيادات الهيئة بالمحطات المختلفة وذلك لاتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة الى استمرار تلقي استفسارات الجماهير على الخط الساخن 15047 وعلى رقم خدمة العملاء ٠١٢٧٤٤٢٢٩٢٥ وعبر مكاتب خدمة العملاء المنتشرة في المحطات.

السكك الحديدية

يذكر أن هيئة السكك الحديدية كانت قد أعلنت عن تشغيل 130 قطارا إضافيا بإجمالي 98176 مقعد علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 29/4/2023 خلال فترة عيد الفطر المبارك. وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم .كما قامت الهيئة بزيادة شبابيك التذاكر، و تشديد الرقابة عليها ، داخل صالات الحجز. بالإضافة الى إستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة له. وكذلك المحافظة على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها على الخطوط.