جدة - نرمين السيد - وقال فى بيان على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) اليوم: "أتقدم إلى الأصدقاء المصريين بأجمل التبريكات وأحر التهانى بمناسبة حلول عيد الفطر.. متمنيا لكم موفور الصحة وموصول التوفيق".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير الصينى يهنئ الشعب المصرى بحلول عيد الفطر المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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