انطلاق مبادرة «العيد أحلى» بمراكز شباب شمال سيناء على مدار أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لمبادرة وزارة الشباب بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمحافظ محمد عبد الفضيل شوشة لتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب بجميع محافظات مصر.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء -فى تصريح له اليوم- إن المبادرة تتضمن فاعليات تنفيذ يوم ترفيهى لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة فى النطاق الجغرافى لمراكز الشباب والتى تهدف لإدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية.

وأوضح عبدالوهاب أن المبادرة تأتى تأكيدا على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط، بل جذب أكبر عدد من المشاركين فى الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية، والتى تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات.

وتنطلق المبادرة للعام الثانى على التوالى بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر إقبالا كبيرا من الجمهور خلال فاعليات الاحتفال بعيدى الفطر والأضحى فى العام الماضى، وتأكيدا على استمرار وزارة الشباب والرياضة فى تطوير آداء المراكز سواء فى البنية التحتية والتطوير الإنشائى وتطوير البرامج والأنشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.