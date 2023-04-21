الداخلية تشارك أسر شهداء الشرطة الاحتفال بالعيد وتوزع هدية الرئيس عليهم

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديرًا وعرفانًا بما قدمه ذووهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.

وأعرب أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التى تؤكد حرص الرئيس السيسى، على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن.