جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديرًا وعرفانًا بما قدمه ذووهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.
وأعرب أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التى تؤكد حرص الرئيس السيسى، على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية تشارك أسر شهداء الشرطة الاحتفال بالعيد وتوزع هدية الرئيس عليهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.