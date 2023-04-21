أخبار مصرية

الرئيس السيسي يقدم أطعمة لأبناء الشهداء أثناء مشاركته احتفالهم بعيد الفطر

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 21 أبريل 2023 09:29 صباحاً - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعض الأطعمة والحلويات لأبناء أسر الشهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة، أثناء احتفالهم بعيد الفطار المبارك.

وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لـ أبناء الشهداء أطعمة وآيس كريم، فضًلا عن بعض الهدايا والألعاب الأخرى.

وتقام الآن في قاعة مركز المنارة احتفالية عيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كرم عددًا من أسر الشهداء على هامش الاحتفالية.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قليل، مقر احتفالية عيد الفطر بمركز المنارة، وذلك بعد أدائه صلاة عيد الفطر المبارك، في مسجد المشير طنطاوي، رفقة عددًا من القيادات الرسمية في الدولة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا