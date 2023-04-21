القوى العاملة تعلن 1415 وظيفة خالية (8 محافظات)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، تلقيها طلبات من 55 شركة قطاع خاص فى 8 محافظات لشغل 1415 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، للتقديم عليها خلال شهر أبريل ومايو 2023..

وجاء فى بيان اليوم، أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن الوزارة كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقى باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة،متوفرة فى 8 محافظات، هى: القاهرة، والقليوبية، وبورسعيد، وأسيوط، والغربية، والشرقية، والأقصر، والبحر الأحمر،وفى التخصصات الاتية: محاسبين، وأخصائى إجتماعى، واخصائى تمويل، ومهندسين تصاميم، ومراقبين كاميرات، وأفراد أمن، وأفراد تدخل سريع، ومدخلين بيانات، ومشرفين مبيعات، وفنى درفينى، وفنى كسترة، وسائقين، وعمال غزل ونسيج، وعمال إنتاج وخدمات، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة،وتخصصات أخرى،

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بهذه المحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائى تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية، فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لدمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل،مم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل..وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات بٱستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.