محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيدالفطر بساحة مسجد مصطفى محمود فى الدقى

جدة - نرمين السيد - أدى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحى الدقى وسط جموع من المصلين.

ألقى خطبة عيد الفطر الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة حول فضل الصيام واهمية نشر البهجة بين المواطنين خلال ايام العيد فى ظل ما تشهده مصر من أمن وأمان، داعيا المولى عز وجل بدوام الإستقرار والرخاء لمصر وشعبها الكريم.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عقب الصلاة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لكل الخدمات بالشارع والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لضمان سير العمل بمختلف القطاعات وإنتظام تقديم الخدمات للمواطنين ورفع درجة الإستعدادا بالمزارات والحدائق ومحيطها لإستقبال المواطنين، مشدداً على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف الجهود لمنع تراكم المخلفات ورفعها أولا بأول وانتظام عمل الورديات على مدار اليوم.

أدى الشعائر رفقة المحافظ اللواء الدكتور هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجموع المصلين.