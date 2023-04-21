عاجل.. الرئيس السيسى يكرم عددا من أسر الشهداء

جدة - نرمين السيد - وكرَّم الرئيس أسر الشهداء:

الشهيد أحمد بسيونى حسن أبو الخير

الشهيد حسين جمال عبد الرحمن حسن

الشهيد محمد مظهر أحمد

الشهيد إيهاب فتحى محمد

الشهيد جمعة رجب إسماعيل

الشهيد محمد عبد المنعم عبد الرؤوف

الشهيد أحمد محمود محمد

الشهيد أمين صبحى رمضان

الشهيد عيد يونس عبد الحميد

الشهيد محمد محمود عبد الله

وأدى الرئيس السيسى شعائر صلا العيد بمسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس، وحضر معه عدد من قيادات ورموز الدولة، أبرزهم شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وكان قد حرص الرئيس السيسى على تبادل التهنئة مع رؤساء وزعماء العالم بحلول عيد الفطر، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على العالمين العربى والإسلامى بالخير واليُمن والبركات.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الخميس، أن اليوم الجمعة هو أول أيام العيد، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.