هلا رشدى وكورال الأوبرا يقدمان أغنية فى احتفال أسر الشهداء بالعيد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعادت فرقة فنية من الأطفال، تابعة لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، تقديم أوبريت " اليلة الكبيرة"، خلال الاحتفالية. ويشارك الرئيس السيسى أسر شهداء ومصابى العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الاحتفال بعيد الفطر المبارك. ووصل الرئيس السيسى منذ قليل مقر احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة.

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