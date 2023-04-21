الرئيس يصل مركز المنارة لحضور احتفالية عيد الفكر مع أبناء الشهداء

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 21 أبريل 2023 07:30 صباحاً - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مركز المنارة لحضور احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء، من أبطال القوات المسلحة والشرطة.

يأتي ذلك بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخطبة صلاة عيد الفطر المبارك، وسط الأطفال، في مسجد المشير طنطاوي.

ورافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل أداء صلاة عيد الفطر المبارك، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعددًا من الشخصيات الرسمية في الدولة.

وتحتفل اليوم الجمعة مصر والعديد من الدول الإسلامية والعربية بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر.

وفي سياق آخر تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، اتصالًا هاتفيًا من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته لمصر حكومةً وشعبًا بدوام الخير والازدهار.

بينما أعرب الرئيس عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة، متمنيًا للشعب السعودي الشقيق والأمة العربية والإسلامية كل الرخاء والأمن والاستقرار.